العفو الدولية كشفت عن مجزرة ارتكبها جنود اريتريون في اثيوبيا

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن "جنودا اريتريين يقاتلون عبر الحدود في منطقة تيغراي في شمال اثيوبيا ارتكبوا العام الماضي مجزرة، أودت بحياة مئات الأشخاص ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية"، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في تشرين الثاني الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.وقال مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ديبروس موشينا: "إن الأدلة مقنعة وتشير الى نتيجة مروعة. القوات الاثيوبية والاريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم".أضاف :"هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع".