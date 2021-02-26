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ردا على خطوة مماثلة من كاراكاس.. الاتحاد الأوروبي يطرد سفير فنزويلا لديه

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي، أن رئيس البعثة الدبلوماسية الفنزويلية لديه "شخص غير مرغوب فيه". يأتي ذلك ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.
 
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الخميس، إلى أن القرار اتخذ بناء على مبادرة من المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن هذا القرار تم اتخاذه ردا على "نهج" فنزويلا، التي أعلنت في وقت سابق أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس شخص غير مرغوب فيه.

اشارة الى أن الاتحاد الأوروبي قد وسع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين وأعضاء في البرلمان الجديد، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا و"انتهاكات حقوق الإنسان".

وردا على ذلك قامت فنزويلا بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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