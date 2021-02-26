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فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة

Lebanon 24
26-02-2021 | 10:00
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أظهر مقطع فيديو مرعب، تداولته وسائل إعلام أميركية، طائرة صغيرة تقوم بهبوط اضطراري وتصطدم بسيارة على الطريق السريع في كاليفورنيا.

 

الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد هبطت اضطراريا في منتصف طريق 580 السريع في ليفرمور بكاليفورنيا.

 

وخلال هبوط الطائرة اضطراريا وسيرها على الطريق السريع، اصطدمت مقدمة الطائرة بمقدمة سيارة لكزيس بيضاء من فئة السيدان، الأمر الذي دفع الطائرة للأمام حوالي خمسة أقدام، وهو ما ساهم في توقفها.

 

في وقت الاصطدام صرخ الشخص الذي الذي التقط الفيديو قائلا، "يا إلهي!! بالكاد لقد حصلت عليه (المشهد)!".

 

الطيار الذي كان يقود الطائرة قال، إنه اضطر للهبوط بالطائرة حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي. يوم الثلاثاء، بعد الإقلاع من مطار ليفرمور المحلي القريب".

 

وأشار إلى أن الطائرة ارتفعت إلى حوالي 500 قدم قبل أن يفقد الطاقة ويضطر للهبوط الاضطراي على الطريق السريع".

 

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الطيار ووالده وسائق السيارة جميعهم بخير، ونجوا من الحادث بدون إصابات.

 

 

المصدر: سبوتنيك

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