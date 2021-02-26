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أول تعليق من ملكة بريطانيا على تلقيها لقاح كورونا

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:30
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قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي تلقت الشهر الماضي جرعة التطعيم الأولى للوقاية من فيروس كورونا، إن "التطعيم كان سريعا جدا ولم يؤلمها".
وتلقت الملكة إليزابيث (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما)، الموجود حاليا في المستشفى للعلاج من عدوى أخرى، التطعيم الواقي من كورونا من خلال طبيب العائلة في مقر الملكة بقلعة وندسور، إذ يضعهما سنهما ضمن الفئة ذات الأولوية لتلقي التطعيم في إنكلترا.

وقالت الملكة، في اتصال عبر الفيديو مع مسؤولي الصحة الذين يشرفون على توزيع التطعيمات في المملكة المتحدة، "كان الأمر سريعا جدا، وقد تلقيت الكثير من الرسائل من أناس أدهشتهم سهولة تلقي التطعيم".

وقالت في تصريحات نشرها قصر بكنجهام "الوخز لا يؤلم على الإطلاق".

وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطاني الجرعة الأولى من التطعيم. وشارك مشاهير من بينهم المغني إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم.

وزار أفراد من العائلة المالكة، منهم ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، مراكز تطعيم خلال الأسبوعين الأخيرين لتوجيه الشكر للأطقم الطبية والمتطوعين.
المصدر: سبوتنيك
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