التلفزيون السوري: هجوم أميركي فجر اليوم على مناطق عدة

نقل مراسل التلفزيون الرسمي السوري في دير الزور اليوم الجمعة ان "هجوما أميركيا استهدف مناطق عدة في شرق سوريا على الحدود مع العراق"، بحسب ما افادت "وكالة رويترز".

المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن صباح الجمعة، أن الغارات التي شنتها مقاتلات أميركية ليلا على مواقع شرقي سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق، أسفرت عن مقتل 17 مسلحا "مواليا لإيران" على الأقل، وفقاً لما أوردته "سكاي نيوز". وكانأن الغارات التي شنتها مقاتلات أميركية ليلا على مواقع شرقي سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق، أسفرت عن مقتل 17 مسلحا "مواليا لإيران" على الأقل، وفقاً لما أوردته "سكاي نيوز".