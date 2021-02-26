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عربي-دولي
التلفزيون السوري: هجوم أميركي فجر اليوم على مناطق عدة
Lebanon 24
26-02-2021
|
09:34
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نقل مراسل التلفزيون الرسمي السوري في دير الزور اليوم الجمعة ان "هجوما أميركيا استهدف مناطق عدة في شرق سوريا على الحدود مع العراق"، بحسب ما افادت "وكالة رويترز".
وكان
المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن صباح الجمعة،
أن الغارات التي شنتها مقاتلات أميركية ليلا على مواقع شرقي سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق، أسفرت عن مقتل 17 مسلحا "مواليا لإيران" على الأقل، وفقاً لما أوردته "سكاي نيوز".
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