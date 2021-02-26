رئيس أذربيجان يحذّر أرمينيا: ستجد نفسها بوضع أكثر صعوبة!





وأشار علييف، اليوم الجمعة، إلى أنّ ما يحدث في يريفان هو شأن داخلي لأرمينيا، وأعرب عن أمله في ألا تؤثر هذه الأحداث على تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باغ.



وقال علييف: "الأحداث الأخيرة في أرمينيا شأن داخلي. اليوم أرمينيا في وضع صعب لدرجة أن العمليات الجارية هناك تهز إلى حد كبير أسس الدولة في البلاد. والبيان الموقع في 9 تشرين الثاني، قيد التنفيذ ويجب تنفيذه بالكامل"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. حذّر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أرمينيا من أنّها ستجد نفسها في وضع "أكثر صعوبة" في حال عدم تنفيذها شروط اتفاقية إقليم ناغورني - قره باغ.وأشار علييف، اليوم الجمعة، إلى أنّ ما يحدث في يريفان هو شأن داخلي لأرمينيا، وأعرب عن أمله في ألا تؤثر هذه الأحداث على تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باغ.وقال علييف: "الأحداث الأخيرة في أرمينيا شأن داخلي. اليوم أرمينيا في وضع صعب لدرجة أن العمليات الجارية هناك تهز إلى حد كبير أسس الدولة في البلاد. والبيان الموقع في 9 تشرين الثاني، قيد التنفيذ ويجب تنفيذه بالكامل"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "في حال عدم تطبيق شروط الاتفاق بشأن قره باغ، ستجد أرمينيا نفسها في وضع أكثر صعوبة".