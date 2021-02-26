هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 في موسكو بسبب مشكلة في المحرك

قامت طائرة "بوينغ 777" تابعة لشركة الطيران الروسية "روسيا" بهبوط اضطراري اليوم في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".واكدت شركة الطيران في بيان تسلمت الوكالة نسخة منه "خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك".وأضافت "أن الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري في موسكو. وأكدت المواقع المتخصصة أن الطائرة هي من طراز بوينغ 777".