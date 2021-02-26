عربي-دولي

هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 في موسكو بسبب مشكلة في المحرك

Lebanon 24
26-02-2021 | 10:20
A-
A+
Doc-P-797565-637499318146365330.jpg
Doc-P-797565-637499318146365330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت طائرة "بوينغ 777" تابعة لشركة الطيران الروسية "روسيا" بهبوط اضطراري اليوم في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

واكدت شركة الطيران في بيان تسلمت الوكالة نسخة منه "خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك".

وأضافت "أن الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري في موسكو. وأكدت المواقع المتخصصة أن الطائرة هي من طراز بوينغ 777".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-02-26
12:30 | 2021-02-26
12:00 | 2021-02-26
11:45 | 2021-02-26
11:30 | 2021-02-26
11:15 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website