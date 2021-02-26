مسلحون خطفوا عشرات الفتيات من مدرسة في شمال غرب نيجيريا

اقتحم عشرات المسلحين مهاجع مدرسة للفتيات في شمال غرب نيجيريا ليل الخميس الجمعة وخطفوا عددا كبيرا منهن، حسبما ذكر اليوم المدرس من هذه المؤسسة سعدي كواي لوكالة "فرانس برس".وقال المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا :"إن أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية".