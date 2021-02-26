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وكالة تكشف: طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:15
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كشفت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي.

 

ونقل تقرير للوكالة، أمس الخميس، عن مسؤول بارز في إحدى المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق، قوله إن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي، انطلقت من داخل العراق".

 

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 كانون الثاني الماضي".

 

وكشف المسؤول للوكالة، أن "أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك"، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

 

وفي السياق، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن "تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 كانون الثاني، انطلق من داخل العراق"، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

 

كما أشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية، بحسب الوكالة.

 

المصدر: سبوتنيك
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