عربي-دولي

الغارات الأميركية على سوريا.. هكذا علّق الروس

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:45
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قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إن روسيا تدين الضربة الليلية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا، وتعتبرها انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: الضربة استهدفت أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي. ولا بد من تحديد من هم الذين ضربوهم (الأميركيون) هناك".

وفي وقت سابق أكد البنتاغون أن ضربات جوية أميركية دمرت "عدة منشآت" تقع عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها "ميليشيات مدعومة من إيران" على حدّ تعبيره، وذلك ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أميركيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الجيش الأميركي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.
المصدر: روسيا اليوم
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