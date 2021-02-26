الكرملين على اتصال مستمر مع سوريا

اكد الكرملين اليوم انه يراقب الوضع في سوريا عن كثب في أعقاب الضربات الجوية الأميركية هناك وانه على اتصال مستمر بالسلطات السورية، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".



وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف انه "لا يمكنه القول ما إذا كانت الولايات المتحدة أبلغت موسكو بخططها مسبقا"، مضيفا "أن الاتصالات بشأن العمليات تتم عبر الجيش".