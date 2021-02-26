8 جنود ماليين يقتلون وسط البلاد

قتل أكثر من ثمانية جنود ماليين مساء امس في هجوم على مركز للدرك خارج بلدة باندياغارا في وسط مالي حيث تنشط جماعات مسلحة، وفق ما أعلنت وكالة "فرانس برس".واكدت "بين التاسعة والعاشرة مساء، وقع هجوم على مفرزة درك باندياغارا من قبل مسلحين مجهولين. الحصيلة الموقتة هي ثمانية قتلى وتسعة جرحى، من بينهم خمسة في حال خطرة".وقال المسؤول المدني في البلاد، أداما ديونكو:"إن تبادل إطلاق النار استمر لأن المهاجمين كانوا بأعداد كبيرة".