تونس تحصل على 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

أعلنت تونس انها ستتلقى 100 ألف جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا هبة من الصين، بينما تأخر وصول حصتها المتفق عليها في اطار المبادرة الأممية "كوفاكس".ولم يتم تحديد نوع اللقاح الذي سيتم إرساله ولا تاريخ وصوله، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية "وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم.وطورت شركتان صينيتان لقاحي "سينوفارم و"سينوفاك" (كورونافاك).وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان ليل الخميس-الجمعة، أنها تبلغت "الخميس استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، بحيث أعرب السفير الصيني السيد زاهنغ زوانغو اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة المقبلة".وأكدت السلطات الصحية في البلاد انه "اكتشاف سلالة جديدة محلية من الفيروس ولكن ليست بالخطيرة".أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية الأسبوع الفائت "إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بعد تأخر وصول الجرعات".وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا/أكسفورد" في منتصف شباط.وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا حملات التلقيح أواخر كانون الثاني باستخدام لقاحي "أسترازينيكا/أكسفورد" و"سبوتنيك-في".وتلقت الجزائر الأربعاء هبة من الصين تتضمن 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، على ان تصل المغرب 500 الف جرعة من هذا اللقاح وفقا لوسائل اعلام محلية.وسجلت تونس التي تعد 11,7 ملوين نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها نحو 8 آلاف وفاة بحسب أرقام وزارة الصحة.