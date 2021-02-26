إنفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان.. وإتهام إيران

من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع. وأشارت Dryad Global إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.وجاء في إشعار "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية": "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير". وأضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.وذكر الإشعار أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر". وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.وفي حين ما زالت ملابسات الانفجار الذي وقع مساء الخميس غامضة، قالت "درياد غلوبال"، وهي شركة استخبارات بحرية، إن من المحتمل للغاية أن يكون الانفجار نتج عن "نشاط غير متكافئ للجيش الإيراني"، الأمر الذي قالت إنه سيكون" متناسباً" مع التوترات الإقليمية المتزايدة.