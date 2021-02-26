عربي-دولي

إنفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان.. وإتهام إيران

Lebanon 24
26-02-2021 | 17:35
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أعلنت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري، أن السفينة التجارية التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية.

وذكرت Dryad Global أن سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة هذه المعلومات، نقلا عن مصدر أمني خاص.
 
من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع. وأشارت Dryad Global إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.

وجاء في إشعار "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية": "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير". وأضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر". وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.

وفي حين ما زالت ملابسات الانفجار الذي وقع مساء الخميس غامضة، قالت "درياد غلوبال"، وهي شركة استخبارات بحرية، إن من المحتمل للغاية أن يكون الانفجار نتج عن "نشاط غير متكافئ للجيش الإيراني"، الأمر الذي قالت إنه سيكون" متناسباً" مع التوترات الإقليمية المتزايدة.
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