17
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
القوات الأميركية تنقل دفعة جديدة من سجناء "داعش" الى قاعدتها في التنف
Lebanon 24
26-02-2021
|
17:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "سانا" أن القوات الأميركية نقلت دفعة جديدة من سجناء "داعش" من السجون التي تسيطر عليها مجموعات "قسد" بمحافظة الحسكة إلى قواعدها بالشدادي بالريف الجنوبي تمهيدا لنقلهم لقاعدتها في منطقة التنف.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر، بأن "عربات للقوات الأميركية دخلت إلى سجن الثانوية الصناعية في الحسكة وخرجت بعد فترة وجيزة وعلى متنها 10 سجناء من داعش بينهم متزعمون وتوجهت ترافقها حوامات أميركية إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي".
وأشارت المصادر إلى أن "سجناء داعش المذكورين سيخضعون لفحوص طبية من قبل أطباء أميركيين في القاعدة تمهيدا لنقلهم إلى منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية إلى محيط قاعدته في المنطقة لاستخدامهم في تنفيذ اعتداءات على نقاط الجيش السوري والتجمعات السكانية والطرق الحيوية والمرافق المهمة".
المصدر: سانا
الأكثر قراءة
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
Lebanon 24
نائب عوني ينتقد "ولدنة باسيل"!
08:21 | 2021-02-26
26/02/2021 08:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
Lebanon 24
عون يحمّل حزب الله مسؤولية هذا القرار
08:00 | 2021-02-26
26/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)
09:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبر ماركت" شهيرة تخزن سلعًا مدعومة غير معروضة للبيع!
Lebanon 24
"سوبر ماركت" شهيرة تخزن سلعًا مدعومة غير معروضة للبيع!
22:01 | 2021-02-25
25/02/2021 10:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي آخر معطيات قضية اغتيال لقمان سليم؟
Lebanon 24
ما هي آخر معطيات قضية اغتيال لقمان سليم؟
06:05 | 2021-02-26
26/02/2021 06:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2021-02-26
تحت الأرض.. الكشف عن تفاصيل حول توسيع منشأة ديمونا النووية
18:30 | 2021-02-26
تونس تحصل على 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني
18:00 | 2021-02-26
لودريان: للحفاظ على ديموقراطية أرمينيا
17:35 | 2021-02-26
إنفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان.. وإتهام إيران
17:00 | 2021-02-26
من بوابة الصين وتايوان.. موقع يحذّر من تكرار سيناريو "أزمة الصواريخ الكوبية"!
16:38 | 2021-02-26
ماذا حصل لطائرة بوينغ 777 وأدى الى هبوطها اضطرارياً؟
فيديو
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
26/02/2021 19:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات ساحرة ونادرة.. شاهدوا لحظة سقوط نيزك في كندا
Lebanon 24
لقطات ساحرة ونادرة.. شاهدوا لحظة سقوط نيزك في كندا
09:00 | 2021-02-26
26/02/2021 19:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
26/02/2021 19:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact