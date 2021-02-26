القوات الأميركية تنقل دفعة جديدة من سجناء "داعش" الى قاعدتها في التنف

ذكرت وكالة "سانا" أن القوات الأميركية نقلت دفعة جديدة من سجناء "داعش" من السجون التي تسيطر عليها مجموعات "قسد" بمحافظة الحسكة إلى قواعدها بالشدادي بالريف الجنوبي تمهيدا لنقلهم لقاعدتها في منطقة التنف.وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر، بأن "عربات للقوات الأميركية دخلت إلى سجن الثانوية الصناعية في الحسكة وخرجت بعد فترة وجيزة وعلى متنها 10 سجناء من داعش بينهم متزعمون وتوجهت ترافقها حوامات أميركية إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي".وأشارت المصادر إلى أن "سجناء داعش المذكورين سيخضعون لفحوص طبية من قبل أطباء أميركيين في القاعدة تمهيدا لنقلهم إلى منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية إلى محيط قاعدته في المنطقة لاستخدامهم في تنفيذ اعتداءات على نقاط الجيش السوري والتجمعات السكانية والطرق الحيوية والمرافق المهمة".