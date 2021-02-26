الأمم المتحدة: تعهدات الدول بشأن المناخ "بعيدة جدا" عن الأهداف

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن التعهدات الأخيرة التي قطعتها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ "بعيدة جدا" عن الأهداف ودعت الدول الكبيرة المسببة للانبعاثات الى الانتقال من الأقوال الى الأفعال.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "2021 هو عام الحسم بالنسبة لحالة الطوارىء المناخية العالمية. العلم واضح، للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية يجب أن نخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول العام 2030 مقارنة مع عام 2010".

ولفت غوتيريش إلى أنّ التقرير الموقت حول التعهدات المناخية التي قدمت فعليا في إطار اتفاقية باريس يشكل "انذارا أحمر لكوكبنا".



وكان يفترض أن يقدم الموقعون ال200 على اتفاق المناخ عام 2015 الهادف الى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند +2 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية (واذا أمكن الأمر عند +1,5 درجة) قبل 31 كانون الأول 2020 تعهداتهم المعدلة والتي يطلق عليه اسم "المساهمة المحددة على المستوى الوطني".



لكن 75 دولة فقط (بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي) قامت بذلك بالفعل ما يمثل 30% من الانبعاثات العالمية. بحسب الأمم المتحدة فان أثر هذه التعهدات الجديدة مجتمعة يشكل أقل من 1% من خفض الانبعاثات بحلول 2030 (مقارنة مع 2010). وهي بعيدة جدا عن ال45% اللازمة للبقاء دون 1,5 درجة كما قدر خبراء المناخ لدى الأمم المتحدة.



وقالت مسؤولة المناخ لدى الأمم المتحدة باتريسيا اسبينوزا خلال مؤتمر صحافي إنه "من غير المعقول أن نعتقد أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول حالة طوارئ يمكن أن تقضي في النهاية على حياة الإنسان على هذا الكوكب ورغم كل الدراسات والتقارير والتحذيرات من العلماء من كل أنحاء العالم، ما زال العديد من الدول تتمسك بمقاربة الوضع القائم".



وشدد غوتيريش على أن الدول "المسببة لاكبر الانبعاثات يجب ان تعرض أهدافا طموحة أكثر لخفض الانبعاثات للعام 2030 في مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ المرتقب في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر". وتسبب وباء كوفيد-19 بإرجاء هذا المؤتمر الحاسم سنة.



وستعرض الأمم المتحدة تقريراً جديداً لتقييم المساهمات المحددة على المستوى الوطني قبل ذلك التاريخ.



وينتظر كثيرون حتى ذلك الحين مساهمة من الصين التي تعهدت ببلوغ حيادية الكربون بحلول 2060 لكنها لم تقدم عرض مساهمة جديدا، والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها جو بايدن الذي جعل من المناخ إحدى أولوياته، العودة الى اتفاقية باريس بعدما انسحبت منها إادارة دونالد ترامب.