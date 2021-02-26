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روسيا تدين الضربات الأميركية في سوريا

Lebanon 24
26-02-2021 | 22:00
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دانت روسيا الجمعة الضربات الأميركية على فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا وطالبت واشنطن باحترام وحدة أراضي البلاد.
 
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال وندعو إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها من دون شروط".
من جانبه، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن روسيا تريد معرفة خطط واشنطن في سوريا مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لمغادرة البلاد على الإطلاق.
وأوضح لافروف للصحافيين "في الفترة الأخيرة، سمعنا معلومات مختلفة من مصادر مختلفة... حتى الآن، لا يمكننا تأكيد ذلك ونود أن نسأل الأمريكيين مباشرة".
ولفت إلى أن الجيشين الروسي والأمريكي على اتصال دائم بشأن سوريا لكنه شدد على أهمية استئناف الاتصالات على المستويين السياسي والدبلوماسي بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا.
وقصفت الولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحاً عراقياً، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن رداً على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق.
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