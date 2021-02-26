عربي-دولي

إيران: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة

Lebanon 24
26-02-2021 | 23:59
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أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بإمكان بلاده البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في غضون 24 ساعة.

وقال صالحي: "ننتج حاليا 26 كيلوغراما شهريا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".

وأضاف: "سنفك كاميرات المراقبة ونسلمها للوكالة الدولية في حال عدم رفع العقوبات في غضون 3 أشهر"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية متواصل ضمن معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".

وشدد صالحي على أن الولايات المتحدة تسعى لإظهار إيران على أنها ليست أهلا للتفاوض والحوار، وقال: "إيران أهل للتفاوض، لكن هناك شروط للتفاوض".

وكشفت وثيقة إيرانية، أن "طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في حال تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد إيران الأسبوع المقبل.

وقلصت طهران الأسبوع الجاري، تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية عام  2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.
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