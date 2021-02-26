التحالف بقيادة السعودية في اليمن يعلن تدمير صاروخ أطلقه الحوثيون صوب المملكة

نقل التلفزيون الرسمي عن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قوله اليوم الجمعة إنه دمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون صوب المملكة.



وقال التحالف، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن الحركة المدعومة من إيران حاولت استهداف مواقع مدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة.