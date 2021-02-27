عربي-دولي

السعودية ترفض تقرير مقتل خاشقجي والمساس بقيادتها

Lebanon 24
27-02-2021 | 06:15
A-
A+
Doc-P-797804-637500035527797384.jpg
Doc-P-797804-637500035527797384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لما ورد في التقرير الأميركي الذي زُود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، مشددة أيضاً على رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن «التقرير تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».

وأضاف: «الحكومة تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين البلاد وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها».

وأشارت الوزارة إلى أنه «تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي».

لقراءة البيان كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-02-27
07:01 | 2021-02-27
06:29 | 2021-02-27
23:59 | 2021-02-26
23:30 | 2021-02-26
23:23 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website