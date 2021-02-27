السعودية ترفض تقرير مقتل خاشقجي والمساس بقيادتها

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن «التقرير تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».وأضاف: «الحكومة تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين البلاد وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها».وأشارت الوزارة إلى أنه «تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي».لقراءة البيان كاملاً