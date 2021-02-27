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عربي-دولي
السعودية ترفض تقرير مقتل خاشقجي والمساس بقيادتها
Lebanon 24
27-02-2021
|
06:15
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أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لما ورد في
التقرير الأميركي الذي زُود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي
، مشددة أيضاً على رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن «التقرير تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».
وأضاف: «الحكومة تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين البلاد وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها».
وأشارت الوزارة إلى أنه «تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي».
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المصدر:
الشرق الأوسط
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