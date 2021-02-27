رسالة بايدن بالضربات الجوية في سوريا: إيران لن تفلت من العقاب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، كما نصحها بـ"الحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لها بالضربات الجوية الأميركية في سوريا.



وقال بايدن للصحفيين خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

كان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لمجموعات مدعومة من إيران شرقي سوريا، الخميس، ردا على هجمات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق.

واستهدفت الضربات الأميركية مواقع المجموعات المسلحة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، حيث تسيطر جماعات مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع.