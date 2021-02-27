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وفاة 16 شخصا في سويسرا بعد تلقيهم لقاحات كورونا.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:00
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قالت مؤسسة Swissmedic، المشرفة على سوق الأدوية في سويسرا، إن 16 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم في البلاد بعد تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المؤسسة، أنها راجعت 364 تقريرا عن ردود الفعل السلبية، التي يشتبه بأنها ظهرت بعد التطعيم.

وأشارت المؤسسة إلى أن 199 منها، تتعلق بلقاح شركة "فايزر"، و 154 تتعلق بلقاح "موديرنا".

كما تم تحديد ظهور 95 رد فعل جدي، بما في ذلك أربع حالات صدمة فورية بسبب الحساسية الشديدة.

وأضافت المؤسسة: "في هذه الحالات الـ16، توفي هؤلاء الاشخاص على فترات متفاوتة بعد التطعيم. وكان متوسط أعمارهم 86 عاما، ومعظمهم مصابون بأمراض خطيرة".

لكن مؤسسة Swissmedic، تؤكد أن تحليل هذه الحالات، لم يكشف عن دليل قاطع يثبت أن التطعيم كان سبب الوفاة.
المصدر: وكالات
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