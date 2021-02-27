بيان عالي النبرة.. هكذا علّقت فنزويلا على الغارات الأميركية على سوريا

نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأميركية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها.وقالت الوزارة، في بيان: "تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأميركية على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة".وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على "تويتر": "تثير الحزن والأسف عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي".