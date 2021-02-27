عربي-دولي

بيان عالي النبرة.. هكذا علّقت فنزويلا على الغارات الأميركية على سوريا

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:30
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نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأميركية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها.

وقالت الوزارة، في بيان: "تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأميركية على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة".

وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على "تويتر": "تثير الحزن والأسف عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي".

المصدر: نوفوستي
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