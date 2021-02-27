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الضربة الأميركية تتفاعل.. وزیر الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:45
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أفادت "روسيا اليوم" بأن وزیر الخارجية العراقي فؤاد حسين توجه إلى طهران بعد يوم من ضربة أميركية على فصائل عراقية مدعومة من إيران في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وزير الخارجية العراقي يصل طهران اليوم ويلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين آخرين.

وذكر التلفزيون الإيراني أن حسين سيلتقي في طهران مسؤولين سياسيين وأمنيين وسيبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وكان البنتاغون أعلن أن الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران في شرق سوريا الخميس.

وكتب جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عبر "تويتر" مساء الجمعة: "كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة. لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة".
المصدر: وكالات
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