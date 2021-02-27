بعد ساعة من إطلاقها.. إغلاق محطة تلفزيونية

قال صحفيون من القنوات الأوكرانية التي أُغلقت قبل فترة إنه تم فصل القناة التلفزيونية "الأولى المستقلة" التي قاموا بتأسيسها عن البث عبر الأقمار الصناعية بعد ساعة من تشغيلها.



وانتقد الصحفيون، في بيان لهم تم بثه على الهواء مباشرة على قناة "يوتيوب"، هذا التصرف، وطالبوا بالتوقف عن ملاحقة وسائل الإعلام المعارضة، وشددوا على أنهم سيقدمون شكاوى ضد هذه التصرفات.

وطلب جهاز الأمن الأوكراني، من شركات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والكابلات، وكذلك من شركات تشغيل الأقمار الصناعية، عدم تقديم أي خدمات للقناة التلفزيونية المذكورة، على الرغم من العقود والاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص.