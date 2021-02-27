عربي-دولي

الكويت: رفض قاطع لأي مساس بسيادة السعودية

Lebanon 24
27-02-2021 | 11:20
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أكدت الخارجية الكويتية، السبت، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وذلك تعليقا على التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأميركي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
 
ويأتي تعليق الخارجية الكويتية، بعد أن أعلنت السعودية رفضها القاطع لما ورد في التقرير الأميركي بشأن مقتل جمال خاشقجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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