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عربي-دولي
عمره 40 عاماً.. سفير الإمارات لدى "إسرائيل" يصل الاثنين (صورة)
Lebanon 24
27-02-2021
|
11:15
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قال السفير الإماراتي لدى "إسرائيل"، محمد الخاجة، إنه سيصل البلاد في الأسبوع المقبل، في حين أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الخاجة سيكون موجودا يوم الاثنين.
وكتب الخاجة تغريدة عبر موقع تويتر: "إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل. أتطلع إلى زيارتي الأولى. أراكم في الأسبوع القادم. شبات شالوم"، على حدّ تعبيره.
وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن وفدا إماراتيا يتوقع أن يصل خلال الأيام المقبلة لبدء الاستعدادات لافتتاح السفارة.
ويقدم الخاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، على ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
والخاجة (40 عاما) حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، ودرجة الماجستير في إدارة الطاقة من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال.
في 14 شباط، أدى محمد محمود الخاجة اليمين القانونية أمام حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأول سفير للإمارات في "إسرائيل".
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