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عربي-دولي
زعيمة دولة مفقودة
Lebanon 24
27-02-2021
|
11:45
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أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن زعيمة ميانمار (بورما) المعزولة، أونغ سان سو تشي، باتت "مفقودة" بعد أن نقلها الجيش إلى موقع مجهول، لم يتم الكشف عنه بعد.
ونقل موقع "ميانمار ناو"، عن مسؤولين في الحزب الذي تنتمي إليه سو تشي (75 عاما) أنها كانت رهن الإقامة الجبرية في العاصمة، نايبيداو، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط الحالي، إلا أنها نُقلت إلى مكان آخر بعد ذلك.
ووفقا لما نقل الموقع عن مصادر في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فقد تم نقلها إلى الموقع المجهول قبل ستة أيام.
وصرح مصدر في الرابطة للموقع، اشترط عدم الكشف عن اسمه، بأنه "لم نعد نعرف أين يتم احتجازها".
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من شباط، والإفراج عن الزعيمة المنتخبة للبلاد.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد، هذا الأسبوع.
المصدر:
الحرة
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