عربي-دولي

زعيمة دولة مفقودة

Lebanon 24
27-02-2021 | 11:45
A-
A+
Doc-P-797888-637500225706961850.png
Doc-P-797888-637500225706961850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن زعيمة ميانمار (بورما) المعزولة، أونغ سان سو تشي، باتت "مفقودة" بعد أن نقلها الجيش إلى موقع مجهول، لم يتم الكشف عنه بعد.

ونقل موقع "ميانمار ناو"، عن مسؤولين في الحزب الذي تنتمي إليه سو تشي (75 عاما) أنها كانت رهن الإقامة الجبرية في العاصمة، نايبيداو، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط الحالي، إلا أنها نُقلت إلى مكان آخر بعد ذلك.

ووفقا لما نقل الموقع عن مصادر في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فقد تم نقلها إلى الموقع المجهول قبل ستة أيام.

وصرح مصدر في الرابطة للموقع، اشترط عدم الكشف عن اسمه، بأنه "لم نعد نعرف أين يتم احتجازها".

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من شباط، والإفراج عن الزعيمة المنتخبة للبلاد.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد، هذا الأسبوع.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-02-27
14:30 | 2021-02-27
14:00 | 2021-02-27
13:30 | 2021-02-27
13:00 | 2021-02-27
12:30 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website