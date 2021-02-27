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عربي-دولي
مصر.. إعدام 5 سجناء بينهم 3 سيدات وهذا هو السبب
Lebanon 24
27-02-2021
|
12:30
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نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم السبت، 3 أحكام بالإعدام بحق 5 سجناء في قضايا جنائية، من بينهم 3 سيدات، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمهم لأسرهم.
وأفاد مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية، بأن "المسجونين الخمسة، والذين نفذ فيهم أحكام الإعدام، ارتكبوا 3 جرائم قتل في الجيزة والإسماعيلية، وشغلت الرأي العام كثيرا"، مشيرا إلى أن "من بينهم زوجلت اختلفا مع صاحب العقار وقتلاه وقطعا جثته بالمنشار، ثم ألقيا أشلاءه في أماكن متفرقة بمحافظة الجيزة".
وكشف المصدر أن "القضية الثانية كانت لربة منزل وآخر، قتلا الزوج بوضع السم له في الطعام".
كما لفت إلى أن القضية الثالثة والأخيرة "أحيلت للجنايات بعد 17 يوما من ارتكاب واقعة قتل طفلة 4 سنوات على يد جارتها، بسبب خلافات الجيرة، وسرقة قرطها الذهبي، وإلقاء جثة الطفلة خارج المنزل.
المصدر: روسيا اليوم
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