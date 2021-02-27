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مصرع جندي إسرائيلي بعد إصابته بـ"نيران صديقة"

Lebanon 24
27-02-2021 | 13:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة الجندي الذي أصيب في وقت سابق من الأسبوع الجاري برصاصة في الرأس خلال حادث عرضي حصل في قاعدة عسكرية بغور الأردن.
 
وأكد الجيش أن الجندي البالغ من العمر 22 عاما فارق الحياة صباح أمس الجمعة في مستشفى بالقدس متأثرا بجراحته، مشيرا إلى أن عائلة الضحية قررت التبرع بأعضائه إلى مرضى آخرين.

وخلص التحقيق المتواصل الذي يجريه الجيش إلى أن الجندي الذي عثر عليه مصابا في حالة حرجة الثلاثاء الماضي أصيب برصاصة أطلقها قائده عن طريق الصدفة من بندقية "روجر" من عيار 22 ملم.

ويعد ذلك ثاني حادث عرضي يسفر عن إصابة جندي إسرائيلي خلال أسبوع.
المصدر: روسيا اليوم
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