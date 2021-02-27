20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مصرع جندي إسرائيلي بعد إصابته بـ"نيران صديقة"
Lebanon 24
27-02-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة الجندي الذي أصيب في وقت سابق من الأسبوع الجاري برصاصة في الرأس خلال حادث عرضي حصل في قاعدة عسكرية بغور الأردن.
وأكد الجيش أن الجندي البالغ من العمر 22 عاما فارق الحياة صباح أمس الجمعة في مستشفى بالقدس متأثرا بجراحته، مشيرا إلى أن عائلة الضحية قررت التبرع بأعضائه إلى مرضى آخرين.
وخلص التحقيق المتواصل الذي يجريه الجيش إلى أن الجندي الذي عثر عليه مصابا في حالة حرجة الثلاثاء الماضي أصيب برصاصة أطلقها قائده عن طريق الصدفة من بندقية "روجر" من عيار 22 ملم.
ويعد ذلك ثاني حادث عرضي يسفر عن إصابة جندي إسرائيلي خلال أسبوع.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:38 | 2021-02-26
26/02/2021 09:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاص يستغلون قاصراً داخل مسبح في الناعمة.. والقضاء يتحرّك
Lebanon 24
أشخاص يستغلون قاصراً داخل مسبح في الناعمة.. والقضاء يتحرّك
20:15 | 2021-02-26
26/02/2021 08:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
09:13 | 2021-02-27
27/02/2021 09:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
21:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كفى "ولدنة"... قالب الجبنة بـ50000 ليرة!!!
Lebanon 24
كفى "ولدنة"... قالب الجبنة بـ50000 ليرة!!!
09:00 | 2021-02-27
27/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-02-27
القصف الأميركي على سوريا.. إلغاء هجوم ثان في اللحظات الأخيرة
14:30 | 2021-02-27
الكويت: رفض قاطع لأي مساس بسيادة السعودية
14:00 | 2021-02-27
موقف للأوقاف المصرية بشأن مكان إقامة صلاة التراويح في رمضان
13:30 | 2021-02-27
مقتل 5 نساء بانفجار لغم في ريف حماة السورية
12:30 | 2021-02-27
مصر.. إعدام 5 سجناء بينهم 3 سيدات وهذا هو السبب
12:00 | 2021-02-27
بعد ساعة من إطلاقها.. إغلاق محطة تلفزيونية
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
27/02/2021 15:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
27/02/2021 15:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
27/02/2021 15:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact