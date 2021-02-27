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مقتل 5 نساء بانفجار لغم في ريف حماة السورية

Lebanon 24
27-02-2021 | 13:30
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قتل خمسة أشخاص جميعهم من النساء، وجرح 11 آخرون جراء انفجار لغم أرضي في ريف مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا.

وقال مدير مستشفى السلمية الوطني، ناصح عيسى، لـ RT إن وضع المصابين حاليا مستقر، ولا يوجد عليهم خطر مهدد للحياة، باستثناء إصابتين خطيرتين الأولى تعرضت لدخول شظية في الصدر، والثانية لخروج مادة دماغية من الدماغ، وتم تحويلهما إلى مستشفى حماة، إذ إن لديه إمكانات أكبر.

وأضاف مدير مستشفى اللواء قيس أحمد حبيب، أن لغما أرضيا انفجر بالضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات، وكانوا يستقلون سيارة نقل "هيونداي" في منطقة رسم الأحمر بريف السلمية، وكانوا يجمعون "الكمأة".

وأوضح أن معظم الإصابات من عائلة المحمد إضافة إلى وجود إصابات وقتلى من عائلتي العودان ومخلص.

وأشار عيسى إلى أن اثنين أيضا جرحا أمس بعد تعرضهما لحادث مماثل في المنطقة ذاتها.
المصدر: روسيا اليوم
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