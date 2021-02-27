7 أعوام على الحرب الأهلية في اليمن.. فقر ومجاعة وألغام تفتك بالجميع





وعبر تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مجموعة الخبراء البارزين المكونة من 3 أعضاء بشأن اليمن، إنهم يشعرون بالقلق من الخسائر الفادحة التي يلحقها الصراع الوحشي بالسكان المدنيين، وفقا لما نقله موقع "فويس أوف أميركا".



وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



منذ اندلاع الصراع في عام 2014، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 18400 مدني قتلوا، وتقول إن 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 16 مليونا يعانون من الجوع.



يقول الخبراء إن الأطراف المتحاربة لا تولي اهتماما كبيرا لاحتياجات وسلامة السكان. وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، إن المدنيين محرومون من حقهم في الحصول على رعاية طبية.



ويرجع ذلك، حسب قوله، إلى أن الأطراف المتحاربة تهاجم المستشفيات والوحدات الطبية وتستهدف الكوادر الصحية.



وأضاف: "مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، يواجه اليمن حالة طوارئ في ظل حالة طوارئ موجودة بالفعل، حيث إن النصف المتبقي من المرافق الصحية العاملة في اليمن غير مجهزة للتعامل مع المرض. ويستمر أطفال اليمن في تحمل بؤس حرب تشنها أطراف النزاع بمساعدة دول أخرى". وأشار الجندوبي إلى أن المجتمع الدولي تجاهل محنتهم بشكل كبير.



ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، وأن 400 ألف منهم يواجهون الموت إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.



كما أشار الجندوبي إلى تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والدين. وقال إن المدنيين محرومون بشكل تعسفي من حريتهم، ويخضعون للاختفاء القسري والترهيب.



وتابع: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في اليمن قد ارتكبت جرائم خطيرة، وانتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة. كما أن الوضع ازداد سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي والضرر الدائم للبنية التحتية العامة بسبب الحرب".



ورفض سفير اليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي مجاور، تقرير مجموعة الخبراء؛ باعتباره يفتقر إلى الموضوعية ويشوه الوضع الإنساني في البلاد، على حد قوله.



وقال إن التقرير مليء بالتناقضات ولا يستند إلى معلومات من مصادر موثوقة.



واتهم الخبراء بالافتقار إلى الحياد قائلا إن التقرير لا يأخذ في الاعتبار المعلومات التي قدمتها حكومته، مضيفا بأنهم لم يوثقوا انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين.



الألغام تشكل خطرا داهمًا أفاد خبراء الأمم المتحدة بأن انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا تزال مستمرة بمعدل ينذر بالخطر مع دخول الحرب الأهلية في اليمن عامها السابع، وقد خلقت حتى الآن كوارث إنسانية واقتصادية في بلد يعاني بالأساس من نسب عالية في الفقر والأمية وانخفاض مستوى الرعاية الصحية.وعبر تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مجموعة الخبراء البارزين المكونة من 3 أعضاء بشأن اليمن، إنهم يشعرون بالقلق من الخسائر الفادحة التي يلحقها الصراع الوحشي بالسكان المدنيين، وفقا لما نقله موقع "فويس أوف أميركا".وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.منذ اندلاع الصراع في عام 2014، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 18400 مدني قتلوا، وتقول إن 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 16 مليونا يعانون من الجوع.يقول الخبراء إن الأطراف المتحاربة لا تولي اهتماما كبيرا لاحتياجات وسلامة السكان. وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، إن المدنيين محرومون من حقهم في الحصول على رعاية طبية.ويرجع ذلك، حسب قوله، إلى أن الأطراف المتحاربة تهاجم المستشفيات والوحدات الطبية وتستهدف الكوادر الصحية.وأضاف: "مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، يواجه اليمن حالة طوارئ في ظل حالة طوارئ موجودة بالفعل، حيث إن النصف المتبقي من المرافق الصحية العاملة في اليمن غير مجهزة للتعامل مع المرض. ويستمر أطفال اليمن في تحمل بؤس حرب تشنها أطراف النزاع بمساعدة دول أخرى". وأشار الجندوبي إلى أن المجتمع الدولي تجاهل محنتهم بشكل كبير.ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، وأن 400 ألف منهم يواجهون الموت إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.كما أشار الجندوبي إلى تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والدين. وقال إن المدنيين محرومون بشكل تعسفي من حريتهم، ويخضعون للاختفاء القسري والترهيب.وتابع: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في اليمن قد ارتكبت جرائم خطيرة، وانتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة. كما أن الوضع ازداد سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي والضرر الدائم للبنية التحتية العامة بسبب الحرب".ورفض سفير اليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي مجاور، تقرير مجموعة الخبراء؛ باعتباره يفتقر إلى الموضوعية ويشوه الوضع الإنساني في البلاد، على حد قوله.وقال إن التقرير مليء بالتناقضات ولا يستند إلى معلومات من مصادر موثوقة.واتهم الخبراء بالافتقار إلى الحياد قائلا إن التقرير لا يأخذ في الاعتبار المعلومات التي قدمتها حكومته، مضيفا بأنهم لم يوثقوا انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين.

ومع اقتراب ذكرى تلك الحرب سلطت مجلة "نيوزويك" الأميركية في تقرير خاص الضوء على خطر داهم يهدد حياة المدنيين هناك بالإضافة إلى مآسي المجاعة والأوبئة والعنف الاجتماعي ضد النساء والأطفال.



وأشارت تلك المجلة إلى أن اليمنيين كانوا وما زالوا يعانون أخطار العبوات الناسفة البدائية التي يستخدمها العديد من أطراف النزاع في البلد مما أودى بحياة الكثير من الأبرياء والمسلحين على حد سواء.



وأشار، أيان افرتون، رئيس منظمة، العمل من أجل وقف العنف المسلح، وهي منظمة غير ربحية مقرها في لندن إلى أن المجتمع الدولي يتغاضى عن أخطار العبوات الناسفة منذ أن انتشر استعمالها بكثافة في أنحاء متفرقة من العالم عقب هجمات 11سبتمبر قبل 20 عاما.



وشدد أوفرتون على أن ذلك السلاح أصبح أشد فتكا مما كان عليه في السابق، منوها إلى حدوث الكثير من المآسي والآلام في اليمن بسببه، قائلا: "الكثير من المتطرفين باتوا يلجأون إليه لمهاجمة من يرون أنه لا يتوافق مع قيمهم الفكرية والأخلاقية".



ونوه إلى أن العبوات الناسفة حصدت أرواح ما لا يقل عن 4788 ضحية مدنية على مستوى العالم في العام الماضي، وهو ما يعادل يمثل 43٪ من الضحايا المدنيين الذين قضوا بالأسلحة المتفجرة الأخرى.



وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يوجد إحصائيات دقيقة بشأن ضحايا العبوات الناسفة في اليمن، لافتا إلى في بياناته إلى أن تلك المتفجرات تشكل معضلة كبيرة في البلاد لأنها تؤدي إلى وقوع خسائر كبير في صفوف الأبرياء من المدنيين.



وذكر البرنامج في أحد بياناته: "معدل ضحايا العبوات الناسفة يزيد بالضعف عن ضحايا الألغام التقليدية، ويرتفع بنسبة ثلاثة أضعاف بالنسبة للغارات والضربات الجوية".