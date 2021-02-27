7 أعوام على الحرب الأهلية في اليمن.. فقر ومجاعة وألغام تفتك بالجميع

أفاد خبراء الأمم المتحدة بأن انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا تزال مستمرة بمعدل ينذر بالخطر مع دخول الحرب الأهلية في اليمن عامها السابع، وقد خلقت حتى الآن كوارث إنسانية واقتصادية في بلد يعاني بالأساس من نسب عالية في الفقر والأمية وانخفاض مستوى الرعاية الصحية.
وعبر تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مجموعة الخبراء البارزين المكونة من 3 أعضاء بشأن اليمن، إنهم يشعرون بالقلق من الخسائر الفادحة التي يلحقها الصراع الوحشي بالسكان المدنيين، وفقا لما نقله موقع "فويس أوف أميركا".
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
منذ اندلاع الصراع في عام 2014، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 18400 مدني قتلوا، وتقول إن 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 16 مليونا يعانون من الجوع.
يقول الخبراء إن الأطراف المتحاربة لا تولي اهتماما كبيرا لاحتياجات وسلامة السكان. وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، إن المدنيين محرومون من حقهم في الحصول على رعاية طبية.
ويرجع ذلك، حسب قوله، إلى أن الأطراف المتحاربة تهاجم المستشفيات والوحدات الطبية وتستهدف الكوادر الصحية.
وأضاف: "مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، يواجه اليمن حالة طوارئ في ظل حالة طوارئ موجودة بالفعل، حيث إن النصف المتبقي من المرافق الصحية العاملة في اليمن غير مجهزة للتعامل مع المرض. ويستمر أطفال اليمن في تحمل بؤس حرب تشنها أطراف النزاع بمساعدة دول أخرى". وأشار الجندوبي إلى أن المجتمع الدولي تجاهل محنتهم بشكل كبير.
ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، وأن 400 ألف منهم يواجهون الموت إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.
كما أشار الجندوبي إلى تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والدين. وقال إن المدنيين محرومون بشكل تعسفي من حريتهم، ويخضعون للاختفاء القسري والترهيب.
وتابع: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في اليمن قد ارتكبت جرائم خطيرة، وانتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة. كما أن الوضع ازداد سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي والضرر الدائم للبنية التحتية العامة بسبب الحرب".
ورفض سفير اليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي مجاور، تقرير مجموعة الخبراء؛ باعتباره يفتقر إلى الموضوعية ويشوه الوضع الإنساني في البلاد، على حد قوله.
وقال إن التقرير مليء بالتناقضات ولا يستند إلى معلومات من مصادر موثوقة.
واتهم الخبراء بالافتقار إلى الحياد قائلا إن التقرير لا يأخذ في الاعتبار المعلومات التي قدمتها حكومته، مضيفا بأنهم لم يوثقوا انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين.
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