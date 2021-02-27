وزارة النفط السورية: تعرض خط غاز في ريف دير الزور لاعتداء (فيديو)

أعلنت وزارة النفط السورية أن أحد خطوط الغاز تعرض لاعتداء في ريف دير الزور دون أن تحدد طبيعة الاعتداء.



وقالت الوزارة إن خط غاز الجبسة الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور، وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى.