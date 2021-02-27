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وزارة النفط السورية: تعرض خط غاز في ريف دير الزور لاعتداء (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2021 | 18:00
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أعلنت وزارة النفط السورية أن أحد خطوط الغاز تعرض لاعتداء في ريف دير الزور دون أن تحدد طبيعة الاعتداء.  

وقالت الوزارة إن خط غاز الجبسة الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور، وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى.
 
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