باشينيان يطلب مجددا من الرئيس الأرمني إقالة رئيس هيئة الأركان

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أنه طالب رئيس البلاد آرمين ساركيسيان مرة أخرى بإقالة رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان.وقال مخاطبا مواطنيه: "أيها المواطنون الأعزاء رئيس الجمهورية قرر العودة باعتراضات لديوان رئيس الوزراء إلى مشروع المرسوم الخاص باستقالة رئيس الأركان العامة، وهذا القرار لا يسهم في تسوية الوضع الراهن".وأضاف: "أرسلت إلى الرئيس التماسا لاستقالة رئيس الأركان العامة وفي انتظار توقيعه، والباقي حسب الاتفاق".من جهتها، أفادت الإدارة الرئاسية أنه في إطار صلاحياته الدستورية، أعاد الرئيس إلى رئيس الوزراء مشروع مرسوم بشأن استقالة رئيس هيئة الأركان العامة.وأشارت إلى أنه "تلخيصا لآراء المحامين والخبراء، يمكننا أن نستنتج أن مشروع المرسوم يتعارض جوهريا مع الدستور".واندلعت أزمة سياسية أخرى في يريفان بعد كلمات باشينيان اللامبالية عن صواريخ "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمنية، من رئيس الوزراء، مما أدى إلى إقالته، وعقب ذلك عرض على رئيس الأركان العامة الاستقالة.بدورها، أصدرت القوات المسلحة الأرمنية، الخميس الماضي، بيانا يطالب باستقالة باشينيان، الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء محاولة انقلاب ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع، فيما أقامت المعارضة حواجز ومعسكرا بالقرب من البرلمان، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء.