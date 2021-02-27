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عربي-دولي
السيسي: العاصمة الإدارية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور
Lebanon 24
27-02-2021
|
21:00
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وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووجه السيسي باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.
وشهد الاجتماع أيضا استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومة الذكية.
كما تم عرض الموقف من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة، والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلًا عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول.
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