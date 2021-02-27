عربي-دولي

أمير الكويت يبعث برسالة خطية للرئيس المصري

Lebanon 24
27-02-2021 | 21:30
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بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسالة خطیة إلى الرئیس المصري، عبد الفتاح السیسي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، سلم الرسالة، اليوم، إلى الرئيس المصري خلال الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا إلى العاصمة، القاھرة.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائیة الأخویة القوية والوطیدة التي تربط بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقبل أيام، عقد وفدان من مصر وقطر، اجتماعا في الكويت في خطوة نحو بناء الثقة ووضع آليات وإجراءات المرحلة المقبلة في أعقاب توقيع اتفاق للمصالحة في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بعد سنوات من المقاطعة بين البلدين.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.

وتقدّم الجانبان بالشكر لدولة الكويت على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وعلى الجهود التي قادتها لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.
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