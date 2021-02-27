عربي-دولي

غانتس: إيران وراء انفجار سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية

Lebanon 24
27-02-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-798050-637500557718245995.jpg
Doc-P-798050-637500557718245995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان بين مساء الخميس والجمعة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قد أعلنت الجمعة، أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس.

وقالت شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي "إم.في.هيليوس راي"، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة. من جانبها أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الباخرة التي تعرضت لانفجار في خليج عُمان مملوكة لشركة إسرائيلية.

من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-02-28
11:15 | 2021-02-28
11:00 | 2021-02-28
10:30 | 2021-02-28
10:00 | 2021-02-28
09:30 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website