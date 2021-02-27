غانتس: إيران وراء انفجار سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان بين مساء الخميس والجمعة.وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قد أعلنت الجمعة، أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس.وقالت شركة "درياد غلوبال" للأمن البحري، إن السفينة المعنية هي "إم.في.هيليوس راي"، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة. من جانبها أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الباخرة التي تعرضت لانفجار في خليج عُمان مملوكة لشركة إسرائيلية.من جهته، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.