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التحالف يعترض "مسيّرة" رابعة باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية

Lebanon 24
27-02-2021 | 23:43
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تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة رابعه كانت باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.


وقالت قوات التحالف في بيان إن المليشيا الحوثية بالهجوم الباليستي والطائرات المفخخه تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

قال التحالف العربي إنه تصدى لهجوم باليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان.
 
وفي وقت سابق السبت، اعترض التحالف العربي طائرة مسيرة "مفخخة" باتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن قوات التحالف "تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط".
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