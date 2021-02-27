18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
التحالف يعترض "مسيّرة" رابعة باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية
Lebanon 24
27-02-2021
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة رابعه كانت باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.
وقالت قوات التحالف في بيان إن المليشيا الحوثية بالهجوم الباليستي والطائرات المفخخه تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.
قال التحالف العربي إنه تصدى لهجوم باليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان.
وفي وقت سابق السبت، اعترض التحالف العربي طائرة مسيرة "مفخخة" باتجاه السعودية.
وقال التحالف العربي أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على جنوبي السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن قوات التحالف "تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط".
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
Lebanon 24
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
14:44 | 2021-02-27
27/02/2021 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
18:05 | 2021-02-27
27/02/2021 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
12:00 | 2021-02-27
27/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
15:32 | 2021-02-27
27/02/2021 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2021-02-28
وصفها بالمعتوهة في رسالة نصية يوم اقتحام الكابيتول.. امرأة تسلم حبيبها للـFBI!
11:15 | 2021-02-28
سقوط أم هبوط اضطراري.. أنباء متضاربة حول حادث المروحية الروسية في سوريا
11:00 | 2021-02-28
"توازن الردع الخامسة".. "الحوثيون" يكشفون تفاصيل عملية استهداف السعودية! (فيديو)
10:30 | 2021-02-28
العراق.. أوامر بسحب "قوات الشغب" من ذي قار لمنع الصدامات!
10:00 | 2021-02-28
مسيرات لعمال كوريا الشمالية لرفع الروح المعنوية لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية!
09:30 | 2021-02-28
صحيفة إيرانية: الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان انتقام للمقاومة!
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
28/02/2021 11:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
28/02/2021 11:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
28/02/2021 11:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact