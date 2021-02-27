التحالف يعترض "مسيّرة" رابعة باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة رابعه كانت باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.وقالت قوات التحالف في بيان إن المليشيا الحوثية بالهجوم الباليستي والطائرات المفخخه تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية.وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.قال التحالف العربي إنه تصدى لهجوم باليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.وأضاف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان.