بعد الكلام الأميركي عن قضية الخاشقجي.. الأمير محمد بن سلمان يطل رياضيا (صور)

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس السبت منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021".

ويقام هذا السباق في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

صور | ولي العهد السعودي يشهد منافسات الجولة الثانية من سباق "#فورمولا_إي_الدرعية"، الذي يقام في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التواليhttps://t.co/NHtJGRfHWb pic.twitter.com/ICSChKaeRr

— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 27, 2021

وقد عُزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

عاجل | وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مقر #فورمولا_إي_الدرعيةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/zAUvxHG7Rb — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 27, 2021

وقد شهد السباق مع ولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، والأمراء والوزراء والمهتمون في رياضة سباقات الفورمولا وعددٌ من الضيوف.

وأُقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2,83 كم ومضاءة بتقنية الـLED، ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع برامج "رؤية السعودية 2030".

ويشهد القطاع الرياضي في السعودية قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم، في ظل الدعم غير المسبوق الذي يوليه ولي العهد وحرصه ومتابعته المستمرة التي أسهمت في نجاح القطاع في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.