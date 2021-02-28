عربي-دولي

أميركا والخصوصية الإقليمية: الدور الإيراني أنموذجاً

Lebanon 24
28-02-2021 | 06:32
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كتب خالد بن نايف الهباس في "الشرق الاوسط": رغم تأكيد الحكومات الغربية، خصوصاً الإدارة الأميركية، المتكرر حول الدور الإيراني المزعزع للاستقرار، لم نَرَ أي تحرك فاعل للحد من ذلك، بل أصبح الدور الإيراني أكثر خطورة في الوقت الحاضر مما كان عليه في السابق. فلم تنجح سياسة «الاحتواء المزدوج» التي تبناها الرئيس كلينتون، ولا سياسة «محور الشر والدولة المارقة» بالنسبة للرئيس جورج بوش الابن، ولا سياسة «اليد الممدودة أو إشراك الخصوم» بالنسبة للرئيس أوباما، ولا سياسة «الضغوط القصوى» للرئيس ترمب، في حمل إيران على تغيير سياساتها في المنطقة. ونعتقد أن الرئيس بايدن وسياسته القائمة على «الدبلوماسية أولاً» لن تضع حداً للعبث الإيراني، ولن تقلم أظافر إيران في المنطقة.

 

بل إن ما يدور حالياً بين واشنطن وطهران يمكن وصفه بلعبة «شد الحبال»، والهدف منها تحديد السقف الذي يمكن وفقاً له البدء بالمفاوضات. فإيران ترفع السقف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مستلهمة في ذلك تجربتها السابقة في المفاوضات حول ملفها النووي مع إدارة الرئيس أوباما، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف عام 2015، وما حققته من مكاسب جراء ذلك.

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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