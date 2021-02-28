عربي-دولي

بعد البريطاني والإفريقي.. اكتشاف "كورونا إيراني" متحور!

Lebanon 24
28-02-2021 | 06:59
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بكشف فيروس إيراني متحور في مدينة قزوين التي تقع شال غرب العاصمة الإيرانية طهران حسب موقع أخبار إيران العاجلة على تطبيق تلغرام.

 

من ناحية أخرى نقلت وكالة مهر للأنباء يوم أمس نقلا عن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عن وجود فيروس كورونا متحور في البلاد يسمى فيروس "كورونا الإيراني"، موضحا أن هذا الفيروس يضاف إلى الطفرات الجينية الإفريقية والبريطانية و"الكاليفورنية"، يجب إضافة كورونا المتحور الإيراني.

 

وردا على سؤال حول وجود سلالة "إيرانية" من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، لم ينف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي وجود النوع الإيراني المتحور، إلا أنه اكتفى بالقول إن "طفرة داخلية كبيرة" لم تحدث بعد.

 

وبحسب وكالة مهر للأنباء، جاء رد الوزير على سؤال حول أنباء تتردد في الفضاء الإلكتروني حول رصد "حالات إصابة بفيروس كورونا الإيراني في البلاد".

 

وقال "ليس لدينا حتى الآن قفزة داخلية كبيرة حتى نطلق عليها قفزة وطنية، لكن يمكننا أن تحصل قفزة جديدة للفيروس في أي جزء من البلاد في أي لحظة".

 

 

المصدر: العربية
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