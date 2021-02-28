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عربي-دولي
"التحالف في اليمن": تدمير صاروخ "باليستي" و6 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه السعودية
Lebanon 24
28-02-2021
|
07:30
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أعلن "التحالف العربي في اليمن"، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي" أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) باتجاه العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة "مفخّخة" أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات ما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، إنّ "الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي" أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات بدون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".
كما أكد في بيان أن "المليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
وأكّد أن "كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تصدت وأحبطت تلك التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيات "الحوثية" ومن ثم متابعتها وتدميرها".
وشدّد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، كما تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف تلك الاعتداءات والتعامل مع مصادر التهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، المقدم محمد الحمادي، أنّ فرق الدفاع المدني في الرياض باشرت مساء السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ "باليستي" تم اعتراضه وتدميره. وأوضح أن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة.
كما أفاد بأن أضراراً مادية لحقت أحد المنازل بدون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفاً أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.
المصدر: العربية
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