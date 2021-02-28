ميانمار.. مقتل متظاهرَيْن وإصابة آخرين برصاص الشرطة

قُتل متظاهران برصاص الشرطة في ميانمار، اليوم الأحد، فيما أصيب عدد آخر، وذلك أثناء محاولات الشرطة إنهاء التظاهرات التي تعمّ البلاد رفضاً للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من شباط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السياسي كياو مين هتيكي قوله إنّ "الشرطة فتحت النار في بلدة داوي مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين".وذكرت وكالة "داوي ووتش" الإعلامية أيضاً أن شخصاً واحداً على الأقل قتل وأصيب أكثر من 10 آخرين.كما أطلقت الشرطة النار في مدينة يانغون الرئيسية ما أدّى لمقتل رجل بعيار ناري في صدره، بحسب ما قال طبيب بالمستشفى الذي نقل إليه القتيل طلب عدم الكشف عن هويته.وقال شهود إنّ الشرطة ألقت أيضاً قنابل صوتية واستخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت في الهواء.وتعيش ميانمار في حالة من الفوضى منذ شهر عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجاز رئيس الحكومة المنتخبة أونغ سان سو تشي وعدد من قيادات حزبها، بدعوى حدوث تزوير في انتخابات تشرين الثاني التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.وقال زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ إنّ السلطات تستخدم الحدّ الأدنى من القوة للتعامل مع الاحتجاجات، ومع ذلك، لقي 5 متظاهرين على الأقل مصرعهم في الاضطرابات، كما أن شرطياً قتل.