فيديو يوثق لحظة اعتراض التحالف هجوم صاروخي حوثي تجاه الرياض

أظهرت لقطات مقطع فيديو لحظة اعتراض التحالف بقيادة السعودية في اليمن لهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثيين تجاه الرياض، أمس السبت.

وكانت قناة "الإخبارية" الحكومية قد نقلت عن التحالف القول إنه تم "تدمير هجوم باليستي من قبل الحوثيين تجاه الرياض"، ونشرت مقطع فيديو يوثق هذا الاعتراض.

وأكد التحالف أيضا اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة" باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا والتي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.