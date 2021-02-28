عربي-دولي

فيديو يوثق لحظة اعتراض التحالف هجوم صاروخي حوثي تجاه الرياض

Lebanon 24
28-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-798115-637500969922279441.PNG
Doc-P-798115-637500969922279441.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت لقطات مقطع فيديو لحظة اعتراض التحالف بقيادة السعودية في اليمن لهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثيين تجاه الرياض، أمس السبت.

 

وكانت قناة "الإخبارية" الحكومية قد نقلت عن التحالف القول إنه تم "تدمير هجوم باليستي من قبل الحوثيين تجاه الرياض"، ونشرت مقطع فيديو يوثق هذا الاعتراض.

 

 

وأكد التحالف أيضا اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة" باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

 

وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا والتي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

 

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-02-28
11:15 | 2021-02-28
11:00 | 2021-02-28
10:30 | 2021-02-28
10:00 | 2021-02-28
09:30 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website