صحيفة إيرانية: الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان انتقام للمقاومة!

أفادت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى إيران، علي خامنئي، بأنّ "الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان، هو انتقام للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الصحيفة قولها إنّ "الهجوم على السفينة الإسرائيلية يثبت أن زمن اضرب واهرب قد ولى".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أشار يوم أمس السبت إلى أنّ "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عُمان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غانتس قوله لهيئة البث الإسرائيلية (كان) إنّ "إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين... موقع السفينة القريب نسبياً من إيران يثير فكرة، وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها".

وتابع غانتس: "هذا تقديري .. حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق" الأحداث.

وتعرضت السفينة التي تحمل اسم "إم. في هيليوس راي" لانفجار في خليج عُمان بين الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، بحسب "رويترز".

ووفقاً لقاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة تملك شركة شحن في تل أبيب تسمّى "راي شيبينغ" السفينة ناقلة السيارات من خلال شركة مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان".

وقالت إذاعة "كان" الإسرائيلية إن مالك السفينة يدعى رامي أونغر ونقلت عنه القول "الأضرار فتحتان قطر كل منهما قرابة 1.5 متر، لكن ليس واضحاً لنا إلى الآن إن كان هذا بسبب نيران صواريخ أم ألغام ثُبتت بجسم السفينة".