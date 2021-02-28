مسيرات لعمال كوريا الشمالية لرفع الروح المعنوية لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية!

نظمت كوريا الشمالية مسيرات جماعية للعمال في جميع أنحاء البلاد "لرفع الروح المعنوية" لتحقيق الخطة الخماسية الجديدة للتنمية الاقتصادية التي طرحها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون"ن الشهر الماضي، بحسب ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأحد.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنّ التجمعات العمالية التي تهدف إلى تشجيع تحقيق أهداف العام الأول من الخطة الاقتصادية الخمسية عقدت في مجالات ووحدات صناعية متعدّدة.وتم عقد المسيرات لمتابعة حدث سابق أقيم في مجمع "هوانغ هيه" للحديد والصلب، حيث أكّد العمال التزامهم بتحقيق أهداف الإنتاج وتحقيق أهداف السنة الأولى للخطة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وكشفت كوريا الشمالية عن الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية في المؤتمر الثامن لحزب العمال الشهر الماضي، مع تسليط الضوء على الاعتماد على الذات.وجاءت أحدث المسيرات والتجمعات المتعلقة بالاقتصاد بعد أن انتقد كيم المسؤولين في اجتماع حزبي أخير لإظهارهم "المواقف السلبية" في تحديد أهداف هذا العام وحثهم على زيادة إنتاج الحديد والصلب والأسمدة الكيماوية.وخلال المسيرات الأخيرة، تعهد العمال بالتغلب على المواقف السلبية التي أشار إليها الزعيم كيم مؤخرًا، وفقًا للوكالة.وقالت الوكالة إنّ عمال أمانة مجلس الوزراء في بيونغ يانغ أعربوا عن رغبتهم في ابتكار وجهات نظرهم الأيديولوجية القديمة وموقف العمل بشكل أساسي، بينما أكد عمال المناجم في جيريونغ وأونريول عزمهم على ترسيخ الأساس المستقل لصناعة المعادن في البلاد.