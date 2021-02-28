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خبير عسكري: كوخافي يتمتّع بسماتٍ تجعل منه "قائداً مستقبلياً" لإسرائيل!

Lebanon 24
28-02-2021 | 19:00
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كشف خبير عسكري إسرائيلي أنّ قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يتمتّع بسمات من شأنها أن تجعل منه "قائداً مستقبلياً" لإسرائيل، مؤكداً أنّ "الرغبة في القيادة مشتعلة في عظام كوخافي".
 
 
وقال الخبير العسكري الإسرائيلي، نعوم أمير، إنّه "وعلى الرغم من أن كوخافي، لا يجري العديد من المقابلات التلفزيونية، لكنه يبدو متأكداً من دقة كلّ رسالة من رسائله"، لافتاً إلى أنّه "من المتوقع أن ينهي كوخافي منصبه كقائد للجيش خلال عام، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإنّ المستوى السياسي سيوافق على تمديده عاماً آخر لولايته، وبعد ذلك سيتم إنهاء خدمته العسكرية بعد عامين من اليوم، وحينها سيكون كوخافي نجماً في مختلف القنوات الإعلامية".

وأضاف أمير في مقاله بصحيفة "مكور ريشون" العبرية، ترجمته "عربي21"، أن "كوخافي حين يجري تلك المقابلات الإعلامية بعد خلع بزته العسكرية، لن يضطر أي صحافي يجري معه المقابلة لسؤاله عما إذا كان سيتوجه للعمل في السياسة، لأنّ الجواب واضح لمن يعرفه، أو تحدث إليه في العامين الماضيين، أو سمع محاضراته، والخلاصة أنّ الرغبة في القيادة مشتعلة في عظام كوخافي، الضباط الجالسون أمامه يقولون إنه استطاع أن يأسرهم من الثانية الأولى".


وأكّد أنّ "كوخافي ما زال يعدّ الجندي الأول للدولة، ويواجه سلسلة تحديات داخلية من خلال رئيس الحكومة المتهم بالفساد، والعالق في أزمة سياسية غير مسبوقة، وخارجياً مع الإيرانيين و"حزب الله" وحركة "حماس"، مع عدد ليس قليل من المبادرات الهجومية".


وأوضح أنّ "ما قد يؤهل كوخافي لهذا الموقع السياسي مستقبلاً أنّ فترة ولايته قائداً للأركان جاءت مزدحمة بالتطورات السياسة والانتخابية والمعارك العسكرية، وما تبع ذلك من انسداد أفق الأزمة السياسية المستمرة، وعلى خلفية التهديدات الأمنية من الجبهتين الشمالية والجنوبية، وعدم انعقاد المجلس الوزاري المصغر بصورة مستمرة، فيما الموازنة الخاصة بالجيش ووزارة الدفاع لم تقر بعد".


وأكد الخبير أنّ "كوخافي رغم كل هذه الأزمات، لكنه واصل العمل بحذر، وأدار المنظومة العسكرية، منذ أن صادق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تعيينه رئيساً لهيئة أركان الجيش، ومنذ ذلك الوقت تغير عليه خلاله 3 وزراء دفاع هم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وصولاً إلى الوزير الحالي بيني غانتس".

وأضاف أنّ "كوخافي في ولايته العسكرية واجه جملة تهديدات ومخاطر أمنية، ومن أجل مواجهتها اضطر لتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية أمام "حماس" و"حزب الله" والإيرانيين، وبدا كأنه سار على أخطر حقل ألغام غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، وقد نجح بعدم توريطها في إشكاليات أمنية وعسكرية".


وختم بالقول إنّ "هذه السمات تجعل من كوخافي قائداً مستقبلياً لإسرائيل، وسيترشح يوماً ما لقيادتها، وفي طريقه إلى منصب قيادتها السياسية، لا بد أن يمر كوخافي ببعض المحطات المهمة، حيث يتم فحص خطاباته لوسائل الإعلام بعناية فائقة، وعلى ذمة أحد الضباط "فلا أحد منهم يلعب بحنفية الماء الساخن أمام كوخافي"، ويتم فحص كل كلمة بعناية شديدة، رغم أنه مع كوخافي ربما لا داعي لذلك".
 
 
المصدر: عربي 21
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