العراق.. أوامر بسحب "قوات الشغب" من ذي قار لمنع الصدامات!

كشف مصدر أمني عراقي في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن صدور توجيهات جديدة لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.وقال المصدر نقلاً عن المحافظ المكلّف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، إنّ الأخير أمر بسحب "قوات الشغب" من الشارع، واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة، وذلك وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".وأضاف أنّ الإجراء يهدف "لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الرصاص على حشد من المحتجين ضدّ الحكومة، يوم الجمعة، في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص، وفق مرصد حقوقي.وقالت هيئة حقوق الإنسان في العراق إنّ 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصاً، من بينهم 147 عنصراً من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".