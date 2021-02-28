عربي-دولي

العراق.. أوامر بسحب "قوات الشغب" من ذي قار لمنع الصدامات!

Lebanon 24
28-02-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-798140-637501047851711917.jpg
Doc-P-798140-637501047851711917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر أمني عراقي في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن صدور توجيهات جديدة لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال المصدر نقلاً عن المحافظ المكلّف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، إنّ الأخير أمر بسحب "قوات الشغب" من الشارع، واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة، وذلك وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف أنّ الإجراء يهدف "لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الرصاص على حشد من المحتجين ضدّ الحكومة، يوم الجمعة، في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص، وفق مرصد حقوقي.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في العراق إنّ 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصاً، من بينهم 147 عنصراً من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-02-28
11:15 | 2021-02-28
11:00 | 2021-02-28
10:00 | 2021-02-28
09:30 | 2021-02-28
09:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website