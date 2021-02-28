عربي-دولي

تقرير يكشف: قلق في إسرائيل من الموقف الأميركي إزاء السعودية

Lebanon 24
28-02-2021 | 15:00
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان هناك مخاوف لدى عدد من المسؤولين الإسرائيليين إزاء "الضغوط المتزايدة" للإدارة الأميركية على السعودية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز موقف إيران، وزعزعة التقارب الحاصل في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بحسب التقرير.

 

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن المواقف الأميركية الأخيرة من الرياض "تضعف التحالف الإقليمي ضد إيران في وقت تظهر فيه الولايات المتحدة استعدادا أقل لمواجهة نظام ايران"، في إشارة إلى عزم إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2018.

 

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ستراقب بحذر ما ذكرته إدارة بايدن بأنها لن ترفع العقوبات حتى تتقيد طهران بواجباتها التي تنصلت منها في الاتفاق النووي، وقالت "الوقت سيحدد ما إذا كان ذلك سيحدث"

 

ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أن العلاقات السعودية الإسرائيلية نمت في السنوات الأخيرة، بشكل وثيق، لدرجة أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "التقى سرا" بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في المملكة.

 

وقالت الصحيفة إن "السعودية، من دون مساعدة واشنطن، لن تكون متحمسة للتقارب مع إسرائيل"، التي عمقت علاقاتها مع دول عربية على رأسها الإمارات.

 

وأكدت أن السعوديين والإسرائيليين سيواصلون التقارب في مواجهة "عدو مشترك" في إيران.

المصدر: الحرة
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