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وصفها بالمعتوهة في رسالة نصية يوم اقتحام الكابيتول.. امرأة تسلم حبيبها للـFBI!

Lebanon 24
28-02-2021 | 11:30
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أعلنت السلطات الأميركية ان امرأة سلمت صديقها السابق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدما أخذ استراحة خلال أعمال الشغب في الكابيتول الشهر الماضي لتوبيخها في رسالة نصية.

 

وأعطت صديقة ريتشارد ميتشيتي السابقة للسلطات سلسلة من الرسائل التي أدت إلى اعتقاله، بما في ذلك رسالة الساعة 4:26 مساء، يوم 6 كانون الثاني تقول: "إذا لم تتمكني من رؤية أن الانتخابات مسروقة، فأنت معتوهة"، وفقا لشهادة وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص كريستوفر ديلون.

 

وتظهر وثائق المحكمة عدة صور لميتشيتي مرتديا قبعة بيسبول شيكاغو وايت سوكس، داخل مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني، حيث حاول أنصار الرئيس السابق دونالدج ترامب منع الكونغرس رسميا من قبول أصوات الهيئة الانتخابية التي أدت إلى انتخاب الرئيس جو بايدن فيتشرين الثاني. وخلفت أعمال الشغب 5 قتلى من بينهم ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك.

 

وتم اتهام ميتشيتي بدخول مبنى محظور والسلوك غير المنضبط وعرقلة أعمال الكونغرس.

المصدر: روسيا اليوم
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